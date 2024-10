Onde assistir a Al Ahli x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Firmino e Neymar no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (05), pela sexta rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Al Ahli recebe o Al Hilal na tarde deste sábado (05), às 15h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jidá, pela sexta rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, na TV fechada, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O time de Roberto Firmino, sob a liderança do técnico alemão Matthias Jaissle, não vive um grande momento, tendo uma campanha mediana na atual temporada do Campeonato Saudita. Com sete pontos, o Al Ahli ocupa a 7ª posição na classificação.

Al Hilal em grande fase sob o comando de Jorge Jesus, tem um desempenho impressionante no início do Campeonato Saudita, vencendo todas as cinco partidas disputadas. O clube de Riade permanece invicto na temporada, com nove vitórias e um empate em 10 jogos oficiais.

Prováveis escalações

Al Ahli: Mendy; Majrashi, Demiral, Ibañez, Al Ammar; Kessié, Alasmari, Firmino; Mahrez, Al Braikan e Toney. Técnico: Matias Jaissle.

Al Hilal: Bounou; Cancelo, Al Bulaihi, Koulibaly, Lodi; Sergio, Aldawsari, Al Dawsari; Malcom, Marcos Leonardo e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al Ahli

Ziyad Aljohani suspenso está fora.

Al Hilal

Neymar e Mohammed Al Owasis são desfalques confirmados.

Quando é?