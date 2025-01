Onde assistir a Água Santa x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da terceira fase da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), no Estádio Luís Augusto de Oliveira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Água Santa e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira (14), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV no YouTube (clique aqui e confira a programação diária).

Em busca do sexto título da Copinha, o Fluminense, com 100% de aproveitamento na atual edição do torneio, avançou para a terceira fase após vencer o CRB por 3 a 0. Na fase de grupos, a equipe terminou na liderança do Grupo 10, somando nove pontos.

Por sua vez, o Água Santa encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo 9, com duas vitórias — 3 a 0 sobre o CRB e 3 a 1 sobre o Tupã — e uma derrota para o Brasiliense por 4 a 2.

Prováveis escalações

Água Santa: Vitor Boin, Filipe Dahora, Breno, Bruno Santos, Bryan, Arapiraca, Diego Anjos, Felipe Mandarino, Ryan Rodrigues, Nicolas Viana, Jairkon.

Fluminense: Kevyn Vinícius; Júlio Fidelis, Loiola, Gustavo Cintra e Léo Jance; Fabinho, Dohmann e Natan; Enzo, João Lourenço e Kelwin.

Desfalques

Água Santa

Sem desfalques confirmados.

Fluminense

Não há desfalques confirmados.

Quando é?