Onde assistir a ABC x CSA ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (6), pela 12ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

ABC e CSA entram em campo na noite deste sábado (6), às 19h30 (horário de Brasília), Frasqueirão, em Natal, pela 12ª rodada da Série C 2024. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming (confira a programação na íntegra).

Após empatar longe dos seus domínios, o ABC caiu para a 11ª posição, com 13 pontos. O Alvinegro sabe que precisa vencer para continuar perto da zona de classificação à próxima fase.

Do outro lado, o CSA vem de dois triunfos consecutivos e subiu para o 11º lugar, com 11 pontos. O Azulão quer manter o bom momento para se aproximar do Z-8.

Prováveis escalações

ABC: Pedro Paulo; Matheus Rocha, Richardson, Eduardo Thuram, Lucas Sampaio; Gabriel Santiago, Daniel, Matheus Blade, Pedro Felipe; Lima e Daniel Cruz.

CSA: Yuri Sena; Lucas Marques, Eduardo Biazus, Mateus Santos e Roberto; Gustavo Nicola, Buga (Calebe) e Brayann; Gustavinho, Vitor Leque e Tiago Marques

Desfalques

ABC

Sem desfalques confirmados.

CSA

Richard está lesionado.

Quando é?

Data: sábado, 6 de julho de 2024

Horário: 19h30 (de Brasília)