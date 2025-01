Onde assistir a Volta Redonda x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Flamengo encara o Volta Redonda na tarde neste sábado (25), às 16h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada (confira a programação completa).

Vindo de vitória no jogo passado, o Volta Redonda subiu para o segundo lugar, com 9 pontos. Após ganhar do Botafogo, o Voltaço quer surpreender mais um forte rival no campeonato.

Do outro lado, o Flamengo também ganhou na rodada anterior e subiu para a nona posição, com 4 pontos. O Rubro-Negro busca um novo triunfo para ganhar mais posições na tabela.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Jean Drosny; Wellington Silva, Fabrício, Gabriel Bahia, Sánchez; Pierre, Robinho, Chay; Kelvin, Bruno Santos, Marquinhos.

Flamengo: Pedro continua no departamento médico.

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar (Evertton Araújo), De la Cruz, Alcaraz (Michael), Gerson; Bruno Henrique, Luiz Araújo (Juninho).

Desfalques

Volta Redonda

Cayo Tenório cumpre suspensão, enquanto MV, Matheus Lucas e Juninho Monteiro estão lesionados.

Flamengo

Pedro segue no departamento médico.

Quando é?