Onde assistir a Internacional x Juventude ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Gaúcho 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela segunda rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Internacional e Juventude fazem dérbi na tarde deste sábado (25), às 16h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (RS), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (confira a programação completa).

Vindo de empate na estreia, o Internacional é o segundo colocado do grupo B, com 1 ponto. O Colorado terá mudanças na equipe titular devido a lesões.

O Juventude, por sua vez, inicou o estual com vitória e está na primeira posição do grupo C. O Alviverde busca o segundo triunfo consecutivo.

Prováveis escalações

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Clayton Sampaio) e Pablo; Luís Otávio (Bruno Henrique) e Thiago Maia; Alan Patrick e Wesley; Wanderson (Valencia) e Borré.

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Cipriano e Felipinho; Kelvi, Jadson e Mandaca; Ênio, Erick Farias e Gilberto.

Desfalques

Internacional

Bruno Gomes e Clayton Sampaio estão no departamento médico.

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Quando é?