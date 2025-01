Onde assistir a Cruzeiro x Betim ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Mineiro 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cruzeiro e Betim entram em campo neste sábado (25), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (MG), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada (confira a programação completa).

Líder do grupo C com 3 pontos, o Cruzeiro busca a segunda vitória consecutiva no estadual. A Raposa deve ter Gabigol entre os titulares.

Do outro lado, o Betim está na primeira posição do grupo A, com 6 pontos. O time quer manter a invencibilidade na competição.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William (Fagner), João Marcelo, Fabrício Bruno (Villalba), Marlon (Kaiki). Lucas Romero (Walace), Matheus Henrique (Lucas Silva), Matheus Pereira, Eduardo (Christian); Dudu, Gabigol.

Betim: Michael; Diego Ferreira, Weverton, Eurico e Foguinho; Diego Jardel, Fillipe Soutto e Miticov; João Diogo, Erick Salles e Paulo Henrique.

Desfalques

Cruzeiro

Juan Dinenno e Kaio Jorge seguem no departamento médico.

Betim

Sem desfalques confirmados.

Quando é?