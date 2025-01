Onde assistir a Vasco x XV de Piracicaba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela primeira rodada do grupo 32; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Vasco enfrenta o XV de Piracicaba na tarde deste sábado (04), às 15h (de Brasília), no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, pela primeira rodada do grupo 32 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazeTV, no streaming (confira a programação completa).

O Cruzmaltino aposta nos seus garotos para colocar fim a um jejum de 33 anos sem vencer a Copinha. Do outro lado, o SV de Piracicaba quer, no mínimo, voltar a disputar a segunda fase da competição, como no ano passado.

Prováveis escalações

Vasco: Phillipe Gabriel; Breno, Roger, Wanyson e João Gabriel; Ramon Rique, Igor Toledo e Lukas Zuccarello; Alexander, Pedro Augusto e Léo Jacó.

XV de Piracicaba: Cadu Bertin; André, Enzo, Fábio Alves e Gabriel Augusto; Murylo e Uliani; Marcos Vinícios, Delatorre e Di Lucca; Gabriel Venite.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

XV de Piracicaba

Não há desfalques confirmados.

Quando é?