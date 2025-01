Onde assistir a Vasco x Bangu ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (16), pela segunda rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Bangu se enfrentam nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, do Canal Goat, no streaming e da Vasco TV (clique aqui e confira a programação completa).

Após empatar na estreia, o Vasco busca a primeira vitória no estadual. O Cruzmaltino devem mandar a campo, mais uma vez, uma equipe alternativa.

Do outro lado, o Bangu perdeu na primeira rodada e busca a recuperação longe dos seus domínios. O técnico Vagner José deve repetir a escalação.

Em 211 confrontos entre as equipes, o Vasco soma 130 vitórias, contra 40 do Bangu, além de 41 empates.

Prováveis escalações

Vasco: Pablo, Paulinho, Lyncon, Luiz Gustavo, Victor Luís, Zé Gabriel, De Lucca, Bruno Lopes (JP), Alegria, Serginho e GB.

Bangu: Alexander; Kevem, Vitinho, Yuri Garcia, Hygor, Andre Castro, Alex Moretti, Lucas Nathan, Raphael Augusto, Rafael Carioca e Macario.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Bangu

Sem desfalques confirmados.

Quando é?