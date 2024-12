Onde assistir a São Paulo x Espírito Santo, e Minas Gerais x Rio de Janeiro, pela final Taça das Favelas

Equipes se enfrentam neste sábado (21), no Canindé; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chegou a hora! São Paulo e Espírito Santo, no masculino, e Minas Gerais e Rio de Janeiro, no feminino, decidem a Taça das Favelas na tarde deste sábado (21), a partir das 15h (de Brasília) no estádio do Canindé, em São Paulo. A partidas terão transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta (veja a programação completa aqui).

Começando às 15h, a final feminina reúne Minas Gerais e Rio de Janeiro. Enquanto as mineiras buscam o título inédito, as cariocas entram em campo querendo o bicampeonato.

Logo depois, às 16h30, é vez de São Paulo e Espírito Santo lutarem pela taça no masculino. Se por um lado os paulistas brigam pelo segundo título, do outro, os capixabas querem se consagrar campeões pela primeira vez.

Quando é?