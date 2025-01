Onde assistir a São Paulo x Serra Branca ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela primeira rodada do grupo 11; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Serra Branca duelam na noite deste sábado (04), às 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Zezinho Magalhães, em Jaú, pela primeira rodada do grupo 11 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada (confira a programação completa).

Após conquistar a Copa do Brasil sub-20, o São Paulo quer aproveitar o bom momento para estrear bem na Copinha, na qual acumula quatro títulos. Do outro lado, o Serra Branca faz apenas a sua segunda participação no campeonato.

Prováveis escalações

São Paulo: João Pedro; Maik, Kauê Alves, Pedro Andrade e Marques Rickelme; Felipe Negrucci, Hugo Leonardo e Matheus Alves; Lucas Ferreira, Ryan Francisco e Paulo Sérgio.

Serra Branca: Alison Kayke; Nicolas, Pedro Arruda, Klayver e Mauricio Schneider; Tiago, Cézar Soares e Paulo Renan; Jô, João Victor e Mikael Souza.

Desfalques

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Serra Branca

Não há desfalques confirmados.

Quando é?