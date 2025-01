Onde assistir a São Bernardo x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O São Bernardo encara o Flamengo na noite deste sábado (11), às 21h45 (de Brasília), no Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, pela terceira rodada do grupo 23 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do SporTV, na TV fechada (confira a programação completa).

Em terceiro lugar com 1 ponto, o São Bernardo entra em campo precisando ganhar para conquistar a vaga à próxima fase. O time acumula uma derrota e um empate até o momento.

Do outro lado, o Flamengo tem um triunfo e uma derrota e é o vice-líder do grupo, com 3 pontos. O Rubro-Negro conquista a classificação com um empate neste sábado.

Prováveis escalações

São Bernardo: Luan; Ismael, Sorriso, Vitorino e Isaque; Filipe, Murilo Barros e Gabriel Scher; Vitinho, Kauã Chaudar e Kaiki.

Flamengo: Caio Barone; Gusttavo, Pedro Lemos, Johnny e Germano; Luis Aucélio, Pedro Leão e Joshua; Douglas Telles, Bill e Felipe Lima.

Desfalques

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 11 de janeiro de 2025

Horário: 21h45 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, Mogi das Cruzes - SP