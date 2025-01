Onde assistir a Sampaio Corrêa x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam nesta sábado (18), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sampaio Corrêa e Botafogo se enfrentam neste sábado (18), às 16h30 (de Brasília), no Lourivaldão, em Saquarema, pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (RJ, ES, SE, MA, DFl, toda a região Norte exceto Tocantins, além da cidade de Juiz de Fora-MG), na TV aberta, do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (clique aqui e confira a programação completa).

Após conquistar a primeira vitória no estadual, o Botafogo subiu para o quarto lugar, com 3 pontos. O Fogão busca um novo triunfo para ficar perto dos líderes.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa acumula uma derrota e um empate até o momento. O time quer surpreender o forte rival.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Zé Carlos; Eliandro (Elias), Marreta, Thuram, Guilherme; Rodrigo Dantas, Agu, Luan; Pernão, Max, Matheus Iacovelli.

Botafogo: Raul; Newton, Kawan, Serafim; Rafael Lobato, Kauê, Patrick de Paula, Vitinho (Kauan), Yarlen, Carlos Alberto (Kayke) e Matheus Nascimento..

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?