Onde assistir a Referência x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Referência e Sport duelam na tarde deste sábado (11), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal Hermínio Espósito, em Embu das Artes, pela terceira rodada do grupo 20 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do SporTV2, na TV fechada (confira a programação completa).

Com 6 pontos, o Sport está na primeira colocação do grupo. Com duas vitórias até o momento, o Rubro-Negro joga por um empate para poder ficar na ponta da tabela.

Do outro lado, o Referência também ganhou os seus dois jogos e precisa bater o rival para assumir a liderança e avançar à segunda fase como melhor do grupo 20.

Prováveis escalações

Referência: Vinicius, Marcelo, Pedro Henrique, Gustavo, Guilherme, Pedro Henrique, Luciano, João Vitor, Lucca, Gabriel e Gabriel Xavier.

Sport: Erick, Italo, Caio Vitor, Josenildo, João, Matheus, Audusto, Arthur, Leonardo, Settimo e Joanderson.

Desfalques

Referência

Sem desfalques confirmados.

Sport

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 11 de janeiro de 2025

Horário: 15h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Hermínio Espósito, Embu das Artes - SP