Onde assistir a Real Madrid x Celta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas da Copa do Rei 2024/25

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (16), pelas oitavas de final; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Celta entram em campo na tarde desta quinta-feira (15), às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madrid, pelas oitavas de final da Copa do Rei 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em casa, o Real Madrid chega para pressionado para o duelo. Isso porque a equipe vem de goleada sofrida para o rival Barcelona na final da Supercopa da Espanha. Os Merengues sabem que uma nova derrota pode trazer o caos para o Santiago Bernabéu.

Do outro lado, o Celta está na 12ª posição do Espanhol. O time quer aproveitar o momento instável do adversário para avançar de fase.

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez (Valverde), Rüdiger, Tchouaméni (Raúl Asencio) e Mendy; Camavinga (Dani Ceballos), Bellingham e Valverde (Modric); Rodrygo, Vinicius Júnior e Mbappé.

Celta: Guaita; Mingueza, Starfelt, Domínguez e Marcos Alonso; Illaix Miruba, Frán Beltrá, Bamba, Cervi e Pablo Durán; Borja Iglesias.

Desfalques

Real Madrid

Militão e Carvajal seguem lesionados.

Celta

Aspas, Jailson e Ristic estão no departamento médico.

Quando é?