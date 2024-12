Onde assistir a Porto x Boavista ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Português 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela 16ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Porto encara o Boavista na tarde deste sábado (28), às 17h30 (de Brasília), no estádio do Dragão, pela 16ª rodada do Campeonato Português 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Há quatro jogos sem perder, o Porto busca um novo triunfo para seguir firme na caça ao líder. O time está em terceiro lugar, com 37 pontos.

Do outro lado, o Boavista não vence há cinco partidas. O time está ameaçado, na 16ª posição, com apenas 12 pontos marcados.

Prováveis escalações

Porto: Costa, Fernandes, Otávio, Pérez, Galeno, Varela, González, Mora, Vieira, Pepê e Aghehowa.

Boavista: César, Dabô, Abascal, Ferreira, Gomes, Pérez, Camará, Reisinho, Onyemaechi, Agra e Machado.

Desfalques

Porto

Marcano, João Mário, Grujic e Moura estão no departamento médico.

Boavista

Luís Pires e João Gonçalves estão no departamento médico.

Quando é?