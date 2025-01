Onde assistir a Nova Iguaçu x Vasco ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela primeira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Nova Iguaçu e Vasco entram em campo na tarde deste sábado (11), às 16h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do SporTV, na TV fechada (confira a programação completa).

Sem jogar desde agosto, o Nova Iguaçu sabe que pode enfrentar a falta de ritmo de jogo neste sábado. Por outro lado, o Vasco entra em campo com um time recheado de jovens, já que seus principais jogadores se apresentaram apenas no dia 6.

Prováveis escalações

Nova Iguaçu: Matheus Miranda (Pedro Zanette), Yan, Renan Arantes, Gabriel Pinheiro, Ramon; Igor Guilherme (Mayron), Sidney, Igor Lemos, Xandinho, Bill, Phillipe (Victor Rangel).

Vasco: Pablo; Paulo Ricardo, Lyncon, Luiz Gustavo, Victor Luís, Zé Gabriel, Lucas Eduardo, João Pedro, Bruno Lopes, Maxsuell Alegria, Gabriel..

Desfalques

Nova Iguaçu

Sem desfalques confirmados.

Vasco

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 11 de janeiro de 2025

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro - RJ