Onde assistir a Noroeste x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista 2025

Equipes se enfrentam nesta sábado (18), pela segunda rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Noroeste e Palmeiras se enfrentam na noite deste sábado (18), às 18h30 (de Brasília), no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2025. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV, Nosso Futebol, Zapping e Uol Play, no streaming (clique aqui e confira a programação completa).

De volta à elite do futebol paulista após 14 anos, o Noroeste estreou com vitória e é o líder do grupo C, com 3 pontos. Em casa, o time promete dar trabalho ao forte rival.

Do outro lado, o Palmeiras, atual campeão, iniciou a caminhada com triunfo e é o primeiro colocado do grupo D. A tendência é que o técnico Abel Ferreira volte a escalar uma equipe alternativa.

Prováveis escalações

Noroeste: Felipe Alves; Rodolfo, Luizão, Maycon, Cicinho, Miraíma, Denner, Jesus, Felipe, Carlão, Lopes.

Palmeiras: Lomba (Weverton); Mayke, Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Atuesta e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Facundo Torres e Flaco López.

Desfalques

Noroeste

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Quando é?