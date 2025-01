Onde assistir a Manchester City x Salford City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Inglaterra 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela terceira fase; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Salford entram em campo na tarde deste sábado (11), às 14h45 (de Brasília), no Etihad Stadium, pela terceira fase da Copa da Inglaterra 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em casa, o Manchester City terá o apoio de sua torcida para iniciar a sua caminhada na Copa da Inglaterra.

Do outro lado, o Salford City disputa a quarta divisão da Inglaterra e passou por Shrewsbury Town e Cheltenham Town nas fases anteriores.

Prováveis escalações

Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Gundogan, Matheus Nunes, O’Reilly; Doku, Grealish, Haaland.

Salford City: Matt Young, Shephard, Tilt, Garbutt, Ashley; Mnoga, Fornah, Watson, Berkoe; Stockton, Adelakun.

Desfalques

Manchester City

Stones, Rodri e Oscar Bobb seguem no departamento médico.

Salford City

Sem desfalques confirmados.

Quando é?