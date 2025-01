Onde assistir a Internacional x América de Pedrinhas ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela primeira rodada do grupo 29; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Internacional encara o América de Pedrinhas na tarde deste sábado (04), às 15h (de Brasília), no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos, pela primeira rodada do grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada (confira a programação completa).

O Colorado inicia a sua caminhada em busca do sexto título da Copinha. Já o Pedrinhas quer ser a surpresa e avançar de fase. As outras equipes do grupo são Flamengo-SP e Barra-SC

Prováveis escalações

Internacional: Menke; Cleiton, Cauã Ferreira, Esley e Kauã Barbosa; Vaghetti e Dionathan; Guilherme Barbosa, Allex e Pedrinho; Crysthyan Lucas.

América de Pedrinhas: Raidan; Ivã Vieira, Pedro, Genildo e Deivison; Maycon, Silvio, Bruninho e Robert; Vitor Hugo e Gago.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

América de Pedrinhas

Não há desfalques confirmados.

Quando é?