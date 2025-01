Onde assistir a Green Bay x Philadelphia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da NFL

Packers e Eagles se reencontram após o duelo histórico no Brasil, desta vez em um confronto decisivo em solo norte-americano

Green Bay e Philadelphia se enfrentam neste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia, nos Estados Unidos, pelos playoffs da NFL. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, do Disney+ e do DAZN, via streaming.

Após uma campanha de 11 vitórias e seis derrotas, os Green Bay Packers chegam aos playoffs com um misto de expectativa e cautela. A equipe teve altos e baixos durante a temporada, mas soube se manter na disputa, superando lesões significativas, como a de Jordan Love, que sofreu com problemas no joelho e, mais recentemente, no cotovelo. Embora a perda do wide receiver Christian Watson, que sofreu uma lesão no joelho, seja um golpe para a partida, o ataque dos Packers ainda conta com a força de Josh Jacobs, que foi fundamental na boa campanha da equipe. A defesa, por sua vez, terá a missão de segurar o potente ataque dos Eagles e, se conseguir limitar os grandes passes, pode dar aos Packers uma chance de de seguir em frente na pós-temporada.

Com 14 vitórias e apenas 3 derrotas, os Eagles fizeram uma temporada impressionante e chegam aos playoffs como a segunda melhor equipe da Conferência Nacional. A equipe se destaca pela consistência e força física, com Jalen Hurts sendo a peça central do ataque. Embora o quarterback tenha ficado fora das últimas semanas devido a uma concussão, ele foi liberado para o jogo e será crucial para os Eagles. Além disso, a estrela Saquon Barkley, com uma temporada histórica, promete ser uma ameaça constante. A defesa dos Eagles, considerada uma das melhores da liga, foi a que menos cedeu jardas durante a temporada e terá o desafio de neutralizar o ataque de Green Bay, pressionando e forçando erros.

Desfalques

Green Bay Packers

Zayne Anderson (S) e Christian Watson (WR) são baixas confirmadas. Brenton Cox Jr.(DL), Andre Dillard (T), T.J. Slaton (DL), Quay Walker (LB) e Evan Williams (S) são dúvidas.

Philadelphia Eagles

Trevor Keegan (OG) e Byron Young (DT) são desfalques devido a lesão no tendão da coxa e doença, respectivamente.

Quando é?