Onde assistir a França x Egito, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal das Olimpíadas de Paris 2024

Seleções brigam por uma vaga na final nesta segunda-feira (5), no Estádio Parc Olympique Lyonnais; confira a transmissão e outras informações do jogo

França e Egito se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 16h (de Brasília), no Estádio Parc Olympique Lyonnais, em Marseille, pela semifinal das Olimpíadas de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV (veja a programação completa).

Em busca da terceira medalha olímpica no Futebol Masculino (já conquistou um ouro e uma prata), a França está invicta nos Jogos Olímpicos de Paris com 100% de aproveitamento. Após terminar a primeira fase na liderança do Grupo A, vencendo os Estados Unidos por 3 a 0, o Guiné por 1 a 0, além da Nova Zelândia por 3 a 0, os franceses eliminaram a Argentina por 1 a 0.

Já o Egito garantiu a classificação para a semifinal após vencer o Paraguai nos pênaltis por 5 a 4. Na primeira fase, terminou na liderança do Grupo E com sete pontos, um a mais que a Espanha, segunda colocada

Prováveis escalações

França: Guillaume Restes; Sildillia, Bade, Castello Lukeba e Adrien Truffert; Akliouche, Manu Koné, Joris Chotard; Olise; Lacazette e Mateta.

Egito: Alaa; Fayed, Abdelmeguid, Ahmed Eid, El-Debes; Elneny; Shehata e Kouka; Zizo, Osama Faisal e Ibrahim Adel.

Desfalques

França

Enzo Millot, expulso contra a Argentina, cumprirá suspensão.

Egito

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 5 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Parc Olympique Lyonnais - Lyon, FRA