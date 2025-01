Onde assistir a Fluminense x Maricá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam nesta sábado (18), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Fluminense e Maricá entram em campo na noite deste sábado (18), às 19h (de Brasília), no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view (clique aqui e confira a programação completa).

Na décima posição com 1 ponto, o Fluminense entra em campo buscando a sua primeira vitória no estadual. Mais uma vez, o Tricolor irá a campo com uma equipe alternativa.

Do outro lado, o Maracá está na liderança do campeonato, com 6 pontos. O time vai a campo querendo manter a sua invencibilidade.

Prováveis escalações

Fluminense: Vitor Eudes; Guga, Gustavo Cintra, Ignácio (Davi), Freytes; Felipe Andrade, Nonato (Thiago), Isaque, Riquelme, Paulo Baya, João Neto.

Maricá: Dida; Magno Nunes, Sandro, Mizael Monteiro (Felipe Carvalho), João Victor; Ramon, Bezerro, Walber, Gutemberg; Hugo Borges, Clisman.

Desfalques

Fluminense

Manoel cumpre suspensão.

Maricá

Sem desfalques confirmados.

Quando é?