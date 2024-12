Onde assistir a Despedida de Paulinho ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais

Ídolo do Corinthians, meia entra em campo pela última vez neste sábado (21), no Canindé; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paulinho, ex-jogador do Corinthians e da seleção brasileira, vai se despedir dos gramados na manhã deste sábado (21), às 9h30 (de Brasília), no estádio do Canindé, em São Paulo. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, do Bandplay, na internet, e do Esporte na Band, no Youtube (veja a programação completa aqui).

Aos 36 anos, o volante faz uma partida comemorativa para pendurar as chuteiras. Ídolo do Corinthians, sendo campeão da Copa Libertadores e do Mundial Interclubes da Fifa em 2012, Paulinho também teve passagens por Bragantino, Tottenham (ING), Guangzhou (CHI), Barcelona (ESP) e Al-Ahli.

O jogador disputou ainda duas Copas do Mundo (2014 e 2018) e foi campeão da Copa das Confederações em 2013.

Mais artigos abaixo

A partida terá a participação de jogadores, ex-jogadores e amigos de Paulinho. Entre os nomes confirmados estão: Thiago Silva, Fabio Santos, Júlio César, Amaral, Denílson, João Victor e Lucas Piton.

Quando é?