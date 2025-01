Onde assistir a Corinthians x Porto Velho ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (4), pela primeira rodada do grupo 27; confira a transmissão e outras informações do jogo

Corinthians e Porto Velho entram em campo na noite deste sábado (04), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Brunão, em Santo André, pela primeira rodada do grupo 27 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na TV fechada (confira a programação completa).

Maior vencedor da Copinha com 11 títulos e atual campeão, o Corinthians inicia a sua caminhada em busca de mais um troféu. Do outro lado, o Porto Velho quer surpreender o poderoso rival. As outras equipes do grupo 27 são Rio Branco-AC e Santo André.

Prováveis escalações

Corinthians: Kauê, Caipira, Ruan Victor, Fernando Vera e Denner; Bahia, Vitinho Dourado (Caraguá) e Luiz Eduardo, Luiz Fernando, Nicollas e Gui Negão.

Porto Velho: Emanuel; Rafael Kauã, Gustavo Sott, João Pedro e Lucas Farias; Carlos, Luis Henrique e Kauê Fogaça; Felipe Adriel, Erick Gabriel e Leonardo Miguel.

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Porto Velho

Não há desfalques confirmados.

Quando é?