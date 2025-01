Onde assistir a Chelsea x Morecambe ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa da Inglaterra 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela terceira fase; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Chelsea recebe o Morecambe na tarde deste sábado (11), às 12h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela terceira fase da Copa da Inglaterra 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há quatro partidas, o Chelsea quer aproveitar a Copa para acabar com a má fase. Os Blues têm uma série de baixas por lesões.

Do outro lado, o Morecambe é uma equipe da quarta divisão inglesa. Os visitantes querem aproveitar o momento instável do rival para tentar surpreender.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Chelsea: Robert Sánchez, Malo Gusto, Levi Colwill, Disasi, Cucurella, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer, Jadon Sancho, Nkunku.

Morecambe: Harry Burgoyne, Luke Hendrie, Jamie Stott, Rhys Williams, David Tutonda, Yann Songo’o, Ben Tollitt, Tom White, Callum Jones, Gwion Edwards, Marcus Dackers.

Desfalques

Chelsea

Omari Kellyman, Wesley Fofana, Romeo Lavia, Benoit Badiashile e Kiernan Dewsbury-Hall estão no departamento médico.

Morecambe

Sem desfalques confirmados.

Quando é?