Onde assistir a Atlético Guaratinguetá x Grêmio ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético Guaratinguetá e Grêmio entram em campo neste sábado (11), às 13h (de Brasília), no Estádio Ninho da Garça, em Guaratinguetá, pela terceira rodada do grupo 21 da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal da CazéTV no YouTube (confira a programação completa).

Com 6 pontos, o Grêmio é o líder do grupo e joga por um empate para encerrar a primeira fase na ponta da tabela. O Tricolor venceu os dois compromissos na Copinha até o momento.

Do outro lado, o Atlético Guaratinguetá está em terceiro lugar, com 1 ponto. O time precisa ganhar, além de torcer por uma derrota do Porto Vitória para conseguir a classificação.

Prováveis escalações

Atlético Guaratinguetá: Luiz Otávio; Leonardo Henrique, Arthur Bahia, Kauã Cunha, Higor; Thiago Bahiense, Rafael Conti, Samuel Silva, Brunno; Wesley Kauã, Wesley.

Grêmio: João Victor; Luis Eduardo, Viery (João Lima) e Nathan; Pedro Gabriel, Araújo, Hiago (Kaick), Zortea e Tiago (Smiley); Gabriel Mec e Jardiel.

Desfalques

Atlético Guaratinguetá

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 11 de janeiro de 2025

Horário: 13h (de Brasília)

Local: Ninho da Garça, Guaratinguetá SP