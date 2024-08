Onde assisir a Real Madrid x Atalanta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Supercopa da UEFA 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), no Estádio Nacional de Varsóvia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Atalanta decidem o título da Supercopa da UEFA nesta quarta-feira (14), às 16h (de Brasília), no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia. A partida terá transmissão do SBT na TV aberta, do TNT na TV fechada e da MAX via streaming (veja a programação completa).

Atual campeão da Champions League, o Real Madrid vai em busca do primeiro título da temporada. Para a decisão, o técnico Carlo Ancelotti pode promover a estreia de Kylian Mbappé com a camisa do clube espanhol. O brasileiro Endrick também foi relacionado pela primeira vez.

"Não tivemos muito tempo para nos prepararmos, mas estamos em grande forma, e o Kylian Mbappé também. Ele chegou em boa forma e está a adaptar-se rapidamente.", afirmou o treinador italiano.

Por outro lado, o Atalanta, campeão da Europa League 2023/24, disputa pela primeira vez o título da Supercopa da UEFA. Para a decisão, o técnico Gasperini pode optar por uma formação ofensiva com De Ketelaere, Retegui e Lookman no ataque.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Militão, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior. Técnico: Carlo Ancelloti.

Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Éderson, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Retegui. Técnico: Kasper Hjulmand.

Desfalques

Real Madrid

David Alaba está no DM.

Atalanta

Gianluca Scamacca está lesionado e será desfalque.

Quando é?

Data: quarta-feira, 14 de agosto de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Varsóvia - Polônia

Arbitragem: Sandro Schärer (árbitro), Stéphane De Almeida e Jonas Erni (assistentes), Mykola Balakin (quarto árbitro), Bastian Dankert (VAR)