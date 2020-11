Neymar e Mbappé são prioridades no PSG, que fica 'sem dinheiro' para ter Sergio Ramos

Pandemia do coronavirus afetou os cofres do time francês, que tenta renovar com suas grandes estrelas antes de buscar reforços

O futuro de Sergio Ramos segue indefinido. Com contrato até o fim de junho de 2021, o zagueiro já poderia assinar com qualquer outro clube em janeiro. O desejo do espanhol é permanecer no Santiago Bernabéu, mas o próprio está dificultando a renovação do vínculo. O está de olho nesta situação, mas o problema o clube francês pode ser na questão financeira.

O time francês não nega nem confirma o interesse no zagueiro, embora o jornal AS noticie que o clube pariense está acompanhando de perto este imbróglio. No entanto, a prioridade do PSG atualmente é outra: renovar os contratos de Kylian Mbappé e Neymar.

Reservando dinheiro para conseguir manter as duas grandes estrelas, o clube francês vive um momento econômico mais conservador do que em outros momentos recentes de sua história. A pandemia do coronavírus afetou os cofres do PSG, especialmente com o fim antecipado da , que cortou parte do dinheiro dos direitos de transmissão.

Sergio Ramos tem 34 anos e o Real Madrid não tem uma política de renovar contratos de jogadores com mais de 30 anos. Se aposentar no clube merengue é um desafio que poucos atletas conseguiram e o zagueiro queria este desafio.

A idade do espanhol também poderia ser um problema para o PSG, se o interesse realmente se confirmar. Ao fim da última temporada, o clube optou por não renovar com Thiago Silva, com 35 anos - mesma idade que Sergio Ramos terá ao fim da campanha de 2020/21.

Para o zagueiro, o cenário é semelhante com o das últimas duas renovações de contrato no Real Madrid. Em 2015, recusou o para assinar por mais cinco anos com o clube de Madri. Em 2019, disse "não" para uma oferta da e permaneceu no Santiago Bernabéu.

Já o PSG, quer antes de tudo garantir que suas estrelas não deixem o clube e não fiquem em situações de assinar um pré-contrato com outros time e assim deixem o Paque dos Príncipes de graça. Enquanto o atacante francês é desejado pelo próprio Real Madrid, o brasileiro teve seu nome recentemente ligado a uma possível troca com Cristiano Ronaldo.