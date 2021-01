Messi volta a sorrir: quatro gols em dois jogos em LaLiga

O argentino voltou à liderança na artilharia do Campeonato Espanhol com outra grande partida diante do Granada neste sábado (9)

2020 foi um pesadelo para o . Após perder a liderança da La Liga para o arquirrival Real Madrid e ser eliminado de maneira vexatória na Liga dos Campeões, levando 8 a 2 do Bayern de Munique, a temporada terminou com uma bomba: Lionel Messi admitiu que gostaria de deixar o clube catalão.

Desde então, o argentino parecia estar distante de seu melhor futebol e tudo apontava que o final de sua carreira nos Blaugranas aconteceria em uma campanha amarga em 2020/21 - já que o vínculo do atleta só vai até o meio desse ano. Vivendo crise política, financeira e institucional, o Barça parecia estar próximo de dar adeus ao maior jogador de sua história.

Três jogos em 2021 e já temos indicações de que os ventos estão mudando. Após um começo desapontante, Lionel Messi, com seus quatro gols nos últimos dois jogos na , dá mostras de que é o bom e velho Messi, pronto para decidir qualquer partida.

Mais do que isso: o capitão parece estar, novamente, gostando de jogar futebol pelo Barcelona. Depois de uma partida ruim em El Alcoraz, para abrir o ano, em vitória por 1 a 0 diante do , o time bateu o por 3 a 2 no País Basco e teve grande atuação contra o Granada, vencendo por 4 a 0 no Nuevo Lós Cármenes. Dois fatos em comum marcaram os últimos dois jogos: Messi chamando a responsabilidade e o time armado por Ronald Koeman funcionando bem.

Após um começo de ano onde o argentino parecia depender de cobranças de pênalti para balançar as redes - irônico, dado que seu eterno rival, Cristiano Ronaldo, sempre carregou a fama de 'Penaldo' -, o ídolo finalmente reencontrou o caminho do gol e voltou a sorrir com a camisa culé.

Com 11 gols em 17 jogos, ultrapassou Gerard Moreno, do , e assumiu a ponta da tabela de artilharia da competição. Nada mal para um "jogador desinteressado em um time decepcionante", como vinha sendo criticado.

- Sexta vitória em oito jogos

- Sétimo gol de Messi em sete jogos

- Griezmann e De Jong melhorando



E o que pode ser ainda mais encorajador para o futuro do Barcelona é que outras peças fundamentais começam a render mais conforme Messi vem crescendo na competição: o jovem Pedri vem impressionando, ao passo que Antoine Griezmann teve, talvez, sua melhor atuação pelo clube catalão contra o Granada.

Com o resultado, o Barça chegou a terceira colocação na La Liga e está a quatro pontos do , líder da competição - por mais que o time de Simeone tenha três jogos a menos em relação aos rivais diretos na briga pelo título.

Mais do que a pontuação na tabela, porém, o Barcelona pode levar outra conquista para casa: o fato de que Lionel Messi parece estar, novamente, feliz no clube. Algo que pode ser mais fundamental para o futuro dos Blaugranas do que qualquer vitória ou derrota.