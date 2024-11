Maior roubo da história do futebol? Principal jornal da Inglaterra lembra Atlético-MG x Flamengo de 1981

Jornal inglês The Guardian já reviveu o jogo em que Galo teve cinco expulsos contra o Rubro-Negro; duelo foi chamado de "farsa"

O polêmico embate entre Atlético-MG e Flamengo, pela Copa Libertadores de 1981, foi relembrado até a milhares de quilômetros de distância do Brasil e da América do Sul. Em 2017, a lembrança veio através do maior jornal da Inglaterra. Em coluna semanal na qual responde perguntas de leitores, o jornal The Guardian reviveu a partida e chamou o clássico pela competição continental de "farsa".

Um leitor pediu ao jornal que fornecesse mais informações sobre o jogo em que o Galo teve cinco expulsos. O Guardian, então, afirmou que o duelo foi "bizarro" e uma "farsa", e citou o livro Club Soccer 101, de Luke Dempsey, para dar mais detalhes sobre o clássico pela Libertadores.

"O árbitro José Roberto Wright lembra 'uma atmosfera muito pesada', embora ele indubitavelmente tenha contribuído para a farsa que estava prestes a ocorrer", diz a publicação - que não tem tradução em português - escolhida pelo jornal para explicar o episódio.

"O primeiro jogador do Atlético a receber o cartão vermelho, depois de apenas 20 minutos, foi Reinaldo, após um carrinho inócuo em Zico; minutos depois, Éder o seguiu no túnel, tendo acidentalmente trombado com o árbitro enquanto corria para cobrar uma falta. Éder, compreensivelmente, caiu de joelhos aterrorizado pelo cartão vermelho", completa.

"Houve uma invasão de campo do banco do Atlético, e na confusão mais dois jogadores foram expulsos, Palhinha e Chicão. A polícia então foi para o campo. Aos 37 minutos o quinto e último expulso do Atlético, agora o defensor Osmar Guarnelli. Com só seis jogadores no time do Atlético, Wright não tinha escolha - a partida foi abandonada. O juiz foi embora, de cabeça erguida e orgulhoso, e o Flamengo foi declarado vitorioso", encerra a citação de Dempsey.