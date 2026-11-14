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Erling Haaland marcou um gol na vitória da seleção da Noruega sobre o País de Gales por 3 a 1, neste sábado, pela Liga das Nações da Europa, chegando a 66 gols internacionais em 60 partidas pela seleção principal e reforçando sua posição entre os principais artilheiros das seleções europeias ao longo do ano de 2026.

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O gol do atacante do Manchester City saiu de pênalti aos 88 minutos, fechando a goleada da Noruega por três a um, depois que Antonio Nusa e Andreas Schjelderup marcaram aos 59 e aos 68 minutos, enquanto David Brooks fez o único gol do País de Gales aos 79 minutos.

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Haaland também elevou seu número para 11 gols em 2026 pela seleção norueguesa, ocupando a terceira posição na lista dos maiores artilheiros europeus, no âmbito das seleções principais neste ano.

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Haaland aparece atrás de Kylian Mbappé, craque da França, e de Viktor Gyökeres, atacante da Suécia, que estão empatados com 12 gols na segunda posição, enquanto o inglês Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro, lidera a lista com 14 gols.

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Gyökeres, jogador do Arsenal, marcou dois gols contra a Bósnia e Herzegovina neste sábado, pela Liga das Nações da Europa.

Os números do atacante norueguês ganham importância ainda maior considerando sua impressionante média de gols, já que chegou a 66 gols em 60 partidas internacionais, com uma média superior a um gol por jogo, um feito raro no futebol internacional.

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Haaland se tornou o primeiro jogador europeu a alcançar esse número de gols em suas primeiras 60 partidas pela seleção principal, desde a lenda alemã Gerd Müller, que atingiu o mesmo número no período anterior à Copa do Mundo de 1974, quando marcou seu gol internacional de número 66 em sua quinquagésima nona partida e, depois, disputou sua sexagésima partida sem marcar, de acordo com a rede francesa "stats foot".

E o paradoxo não para em seu nível com a seleção, já que Haaland também possui uma média de gols superior a um por partida no âmbito da Liga dos Campeões da Europa.

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De acordo com as estatísticas da União das Federações Europeias de Futebol, o atacante norueguês marcou 61 gols em 60 partidas na competição, tornando-se um dos jogadores que mantiveram essa média excepcional tanto na Liga dos Campeões quanto nos jogos das seleções, considerando os jogadores que marcaram ao menos 20 gols nas duas competições.

Seu gol contra o País de Gales decretou a vitória da Noruega por 3 a 1, neste sábado, na quinta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

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Antonio Nusa abriu o placar para a Noruega aos 59 minutos, antes de Andreas Schjelderup acrescentar o segundo gol aos 68 minutos.

David Brooks diminuiu a diferença para o País de Gales aos 79 minutos, enquanto Haaland definiu o resultado de pênalti, dois minutos antes do fim do tempo regulamentar.

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A Noruega elevou sua pontuação para 6 pontos, na terceira posição do grupo, antes do confronto decisivo contra a Dinamarca (segunda colocada com 9 pontos) na última rodada da fase de grupos, enquanto Portugal lidera a classificação com 12 pontos.