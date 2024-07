IberCup terá edição dupla no Brasil e conta com Diego Ribas como padrinho

Maior torneio infantil do mundo, IberCup comemora 15 anos de existência e será disputada no Rio e em São Paulo neste mês de julho

Maior torneio infantil do mundo, a IberCup será disputada em dose dupla no Brasil neste mês de julho para comemorar a marca de 15 anos de existência da competição. Rio de Janeiro e São Paulo serão as sedes do evento que terá Diego Ribas, ex-atleta de Flamengo, Santos e Seleção Brasileira, como padrinho.

Com início previsto para o dia 15 na Cidade Maravilhosa e dia 22/07 em São Paulo, a IberCup contará com a participação dos principais clubes do país e equipes da América Latina. Diego Ribas é presença confirmada nos dois eventos para acompanhar partidas e ministrar uma palestra para atletas, seus familiares e comissões técnicas.

"Estou muito feliz com a oportunidade de ser o padrinho da IberCup Brasil 2024, que é um dos mais prestigiados torneios de futebol infanto-juvenil do mundo. Estarei lá não apenas para apoiar os jovens atletas, mas também compartilhar minhas experiências e aprendizados ao longo da carreira, além de falar sobre dedicação e os valores que o esporte nos ensina", disse Diego Ribas.

Ao todo, somadas as duas edições, a competição terá a presença de mais de 400 equipes de todo o país e 5 mil atletas disputando as categorias do Sub-8 ao Sub-14 de futebol masculino e feminino. Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, Santos, Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro e Red Bull Bragantino serão algumas das principais forças presentes no torneio.

"Esta edição será muito especial por celebrarmos 15 anos e termos o Diego Ribas como padrinho. Nosso principal objetivo é proporcionar uma experiência única não apenas em termos de competição, mas também de intercâmbio cultural e desenvolvimento pessoal. Muitos observadores técnicos estarão presentes no torneio, tornando-o uma vitrine para os atletas", disse o CEO da IberCup Brasil, Márcio Lima.

Ainda segundo a organização, a competição este ano deve receber número recorde de espectadores nas duas edições. Para isso, será um desafio e grande oportunidade poder oferecer uma experiência diferenciada ao público e opções de entretenimento para todas as idades durante a duração do espetáculo.

"Estamos preparados para receber um número recorde de participantes este ano. Queremos garantir que todos os envolvidos, desde os jogadores até os treinadores e famílias, tenham uma experiência excepcional. Estamos ansiosos para ver os talentos que emergirão deste torneio e, quem sabe, descobrir futuras estrelas do futebol. Acima de tudo, esperamos que todos se divirtam, aprendam e cresçam através desta incrível oportunidade que é o IberCup Brasil", finalizou.