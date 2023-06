Grêmio x América-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Porto Alegre, o Grêmio encara o América-MG na noite desta quinta-feira (22), a partir das 19h (de Brasília), na Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view.

O Grêmio aproveitou a janela sem jogos para poder fazer ajustes e deixar para trás a derrota para o Flamengo. O Tricolor é o sexto colocado do campeonato, com 17 pontos. A equipe gaúcha terá o retorno de Ferreira, recuperado de lesão, enquanto Reinaldo volta após cumprir suspensão. O departamento médico do clube, entretanto, segue cheio.

Do outro lado, o América-MG vem de um empate e sabe que precis apontuar para tentar deixar a zona de rebaixamento. O Coelho está em 18º lugar, com 8 pontos. Os mineiros voltam a contar com Éder, que ficou fora do último jogo por suspensão.

Nos últimos 12 jogos entre as equipes, o Grêmio ganhou seis vezes, o América-MG uma, além de cinco empates.

Prováveis escalações

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Mila), Bitello, Cristaldo e Cuiabano; Suárez (Vina).

América-MG: Pasinato; Marcinho, Éder, Wanderson e Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno, e Juninho; Everaldo, Felipe Azevedo e Aloísio (Wellington Paulista).

Desfalques

Grêmio

Everton Galdino, Geromel, Fábio, Pepê, Diego Souza e Jhonata Robert estão no departamento médico. Kannemann e Bruno Uvini cumprem suspensão.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Quando é?