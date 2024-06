Garoto Allan Elias se torna destaque na base do Palmeiras e mantém fama de artilheiro

Atacante de 20 anos é o quarto maior goleador do elenco sub-20 palmeirense; jogador é um dos destaques do clube paulista

O atacante Allan Elias é um dos destaques do Palmeiras sub-20 em 2024. Com nove gols marcados, é o quarto maior artilheiro do elenco, atrás apenas de Thalys (17 gols), Luighi (11) e Riquelme Fillipi (10). O jogador de 20 anos ainda se responsabilizou por duas assistências na atual temporada.

Titular absoluto do time comandado por Lucas Andrade, o garoto surge como um nome promissor na base do Verdão. O atleta é tratado como uma das principais joias da nova geração palmeirense.

Allan Elias se notabiliza pelos gols marcados nas divisões de base. Na Academia de Futebol desde 2020, ele mostrou a qualidade para fazer gols a partir do ano seguinte. Em 2021, disputou 32 partidas e marcou 24 gols pelo time sub-17.

O futebol apresentado pela equipe sub-17 o levou para o sub-20 ainda no mesmo ano, mas sem muitas oportunidades. Em 2022, marcou nove gols e anotou outros sete em 2023.

Allan Elias ainda não teve uma oportunidade na equipe principal do Palmeiras sob o comando de Abel Ferreira. Entretanto, pode ter algumas chances em um futuro próximo — ele já treinou com o elenco principal recentemente.

Allan Elias tem vínculo com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2025. A última renovação contratual do atacante aconteceu em junho de 2023.