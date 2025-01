Futebol e pagode: uma combinação perfeita, mas sem cara de azia para atrapalhar

As paixões nacionais andam lado a lado e podem seguir sempre com alegria no rosto

Poucas coisas combinam tão bem quanto futebol e pagode. São duas paixões nacionais que andam lado a lado. Ouvir o cavaquinho e o tantã já garante a cara de alegria. É a trilha sonora que mais combina com o esporte favorito do brasileiro, seja para quem joga como para quem só assiste.

Isto porque, assim como o futebol, o pagode é melhor acompanhado de amigos. Com um churrasco, então? Ambiente perfeito. Afinal, o importante é o clima de festa, a resenha boa e a certeza de que, semana que vem, tudo se repete.

Mas nem sempre é alegria, claro. Se seu time está naquela má fase, se o atacante esqueceu o caminho do gol, se o goleiro anda meio mão furada, aí é difícil parecer animado. É como quando bate aquela azia que estraga seu dia.

“Eu me apaixonei pela comida errada”, já diz a famosa música de pagode. Quer dizer, a letra original não é bem assim, mas Eno aproveitou essa conexão entre futebol e pagode para brincar com esse problema da queimação e convocar os torcedores para se livrarem da cara de azia que ninguém gosta.

Se não dá para o torcedor resolver os problemas da equipe, é mais fácil lidar com a azia. Se sentiu aquele mal estar, você sempre pode recorrer a Sal de Fruta Eno, o líder do mercado e com alívio rápido da azia, já entrando em ação a partir de seis segundos*. Nem atacante talismã saindo do banco de reservas age tão rápido, hein!?

No futebol, nem sempre dá para controlar o resultado do jogo, mas na vida dá para tomar as rédeas quando a azia aparece. Por que ter cara de azia se você pode estar sempre com cara de alegria?

Como no pagode, é possível viver com leveza e alegria, sem que azia ou má digestão interrompam os bons momentos. Todos já "se apaixonaram pela comida errada" pelo menos uma vez. Aquele torresmo, o pastel, ou até mesmo o espetinho. É difícil resistir.

Mas o preço disso não precisa ser a azia. Com Eno, você não só alivia a azia e a queimação, mas também está pronto para aproveitar os próximos bons momentos sem medo de arriscar no cardápio, como se estivesse comemorando a vitória do seu time ao som de um bom pagode. Saiba mais sobre onde comprar Eno e garantir sua cara de alegria.

*Em referência ao seu mecanismo de ação. Sal de fruta ENO é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Sal de Fruta Eno: bicarbonato de sódio, carbonato de sódio, ácido cítrico. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Indicações: alívio da azia e má digestão. MS 1.9290.0003. PM-BR-ENO-24-00096/Nov-24