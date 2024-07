Final da Copa América 2024: datas, ingressos, voos e mais

Tudo o que você precisa saber sobre a final do torneio deste ano, incluindo informações sobre como comprar ingressos para acompanhar a decisão

A Copa América de 2024 estáse aproximando do seu desfecho final, com a Argentina, atual campeã, buscando conquistar o bicampeonato no principal torneio internacional da Conmebol, enfrentando a Colômbia, no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida.

Lionel Messi e comapanhia transformaram o sucesso na Copa América 2021, no Brasil, em um trampolim para o êxito na Copa do Mundo do Qatar, apenas um ano depois. Agora, o lendário atacante está a apenas um jogo de conquistar mais um título da competição.

A vitória sobre a surpreendente seleção do Canadá nas semifinais foi o palco perfeito para o camisa 10 marcar seu primeiro gol no torneio, enquanto a ascensão de jovens compatriotas como Julián Álvarez e Lisandro Martínez indica uma transição geração para a Albiceleste.

Mas no caminho da equipe de Lionel Scaloni está Nestor Lorenzo e seu grupo de jogadores destemidos, que superaram a desvantagem de ter um jogador a menos, após o cartão vermelho de Daniel Muñoz, para derrotar o favorito Uruguai na outra semifinal, levando Los Cafeteros para a primeira final desde 2001.

Isso os faz sonhar, mas será necessário algo extraordinário para derrubar os atuais campeões. Para aqueles que estão determinados a acompanhar tudo isso de perto, quando e onde acontecerá a partida final? Como reservar voos para os jogos e garantir ingressos?

A seguir, a GOAL fornece todos os detalhes sobre a Final da Copa América de 2024 entre Argentina e Colômbia.

Quando é a final da Copa América 2024?

A Copa América de 2024 será decidida no domingo, 14 de julho. Este será o jogo final desta edição do torneio e fará conhecido o grande campeão da Copa América.

Além disso, a disputa pelo terceiro lugar entre Canadá e Uruguai ocorrerá um dia antes, no sábado, 13 de julho, no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte.

Agenda da final da Copa América

Data Horário (de Brasília) Confronto Local Domingo, 14 de julho 21h Argentina x Colombia Hard Rock Stadium, Miami - Flórida (EUA)

Onde a final da Copa América será disputada?

A Final da Copa América de 2024 será realizada no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, Flórida, localizado ao norte do condado de Miami-Dade.

O Hard Rock Stadium, que possui uma capacidade de 64.767 lugares após sua mais recente série de reformas, é a casa do Miami Dolphins na National Football League (NFL) e está intimamente relacionado ao Super Bowl, tendo sediado o evento em seis ocasiões. Apenas o Caesars Superdome em Nova Orleans, Louisiana, sediou o evento mais vezes.

O local será um dos estádios principais para a Copa do Mundo de 2026, sediando quatro jogos da fase de grupos, um jogo das oitavas de final, uma partida das quartas de final e a disputa pelo terceiro lugar.

Como comprar ingressos para a final da Copa América 2024?

Os fãs têm duas opções para comprar ingressos para a Final da Copa América de 2024. Eles podem ser adquiridos diretamente através do principal vendedor de ingressos do torneio, Ticketmaster, que oferece assentos padrão, revendas internas e opções de hospitalidade.

Alternativamente, os ingressos podem ser comprados pelo StubHub, o principal fornecedor de ingressos de revenda na América do Norte. Antes de efetuar a compra, é importante ler os termos e condições para entender seus direitos e garantias como consumidor.

Os ingressos para a final já estão disponíveis, e os preços variam de acordo com a disponibilidade e localização dos assentos no estádio.

Dúvidas frequentes

Quem está sediando a Copa América 2024?

A Copa América de 2024 está sendo sediada pelos Estados Unidos, que recebem o torneio em suas terras pela segunda vez, após terem feito o mesmo em 2016.

Eles são o único país a sediar a Copa América fora da América do Sul e estão competindo pela quinta vez, tendo participado pela primeira vez, como convidados, em 1993.

Quem é a favorita para vencer a Copa América 2024?

Como atuais campeões da Copa América e detentores do título da Copa do Mundo, a Argentina permanece como favorita para vencer a Copa América de 2024. Apesar de ter precisado dos pênaltis para passar pelo Equador nas quartas de final, Lionel Messi e seus liderados demonstraram superioridade contra o Canadá.

Enquanto isso, apesar de ter surpreendido o Uruguai com um jogador a menos, a Colômbia é vista como uma grande surpresa neste confronto. No entanto, eles provavelmente vão assumir com orgulho o papel de azarões na final, com a esperança de surpreender.