Ex-presidente da Inter: "Se Lautaro sair, quero Messi ou Dybala"

Frente à possível saída de Lautaro Martínez, Massimo Moratti afirmou que só a aceitaria caso argentinos de Barcelona e Juventus fossem contratados

De um lado, Lautaro Martínez é o grande alvo do Barcelona para a próxima janela de transferências. De outro, Messi é o grande sonho da Inter de Milão há muitos anos. E para Massimo Moratti, ex-presidente do clube de Milão, a jóia argentina só sairia se Messi pudesse chegar. Mas como o camisa 10 do Barça é um sonho praticamente impossível, Moratti escolheu um outro argentino como plano B.

"Se Messi chegar, ótimo", disse em entrevista à Gazzetta dello Sport. "Se for impossível assinar com Leo, então eu prefiro que Dybala chegue para o lugar de Toro (Lautaro)".

O camisa 10 da se tornou um dos principais alvos do . O clube catalão vê o atacante de 22 anos como o substituto ideal para Luis Suárez, principalmente após suas boas atuações ao lado de Messi no ataque da seleção da .

Apesar disso, ainda não é certo que o Barcelona tenha condições financeiras de trazer Lautaro Martínez. Principalmente após a crise causada pelo novo coronavírus, que também torna mais difícil o retorno de Neymar à Catalunha neste momento.

Mas além das preocupações financeiras, a grande questão em meio à pandemia é garantir a saúde de todos. E no futebol não é diferente. Até por isso, algumas ligas preferiram dar as competições como encerradas. Esse foi o caso da Ligue 1, que decretou o PSG como campeão.

A partir disso, muitos torcedores da se mostraram contrários a ganhar o título da dessa maneira, preferindo ganhá-lo dentro de campo. Então, alguns torcedores foram às redes sociais para lembrar do escândalo de Calciopoli, em 2006, quando alguns clubes, como a Juve e o , se envolveram em um esquema de manipulação de resultados, o que fez com que a Inter terminasse campeã daquela temporada.

Mas para Moratti, essa é uma situação totalmente diferente e o título do Scudetto fica em segundo plano neste momento, o mais importante é a segurança de todos.

"Há uma pequena diferença. Naquela época, foi por trapaça. Este é um vírus que paralisou o mundo inteiro”, opinou o ex-dirigente de 74 anos. “É melhor se preparar para a próxima temporada. O Scudetto não é uma prioridade no momento”, completou.

Mas enquanto as entidades trabalham para garantir o retorno da Serie A, algumas ligas estão mais perto de voltar. Na , a Bundesliga já tem data certa para a bola voltar a rolar. Na , os clubes de La Liga estão realizando testes nos jogadores para poder preparar um retorno assim que possível.