Estrelas de cinema? Vini Jr. e Erling Haaland despertam curiosidade após revelação nas redes sociais

Atacantes publicam vídeos divertidos em suas redes sociais e criam um clima de suspense

"De outro mundo" é uma frase usada frequentemente para Vini Jr. e Erling Haaland devido às suas habilidades extraordinárias no futebol.

A facilidade de Haaland para acumular um número surreal de gols já está bem comprovada. O mesmo vale para a habilidade incomum de Vini Jr. em criar momentos mágicos.

No entanto, parece que seus talentos espetaculares não se limitam ao campo de futebol. Com o fim da temporada, parece que esses dois gigantes do jogo estão preparando algo interessante fora dos gramados.

Um vídeo teaser compartilhado por Haaland em suas redes sociais mostra o atacante em um set de filmagem. Repleto de ação, Haaland pode ser visto em diversos trajes, se divertindo em um set que parece ser bastante descontraído.

Curiosamente, Vinicius Jr. também postou um vídeo semelhante dele em um set de filmagem, o que gerou muita curiosidade e suspense.

Ambos os jogadores foram questionados para comentar o tema, mas fomos informados de que deveríamos aguardar novidades em breve.

O norueguês e o brasileiro são conhecidos por suas performances inspiradoras em campo. Pode ser que eles estejam se preparando para algo parecido com essa nova e misteriosa campanha.

Não seria exagero dizer que Haaland e Vinicius estão participando da mesma campanha. A questão é: do que exatamente eles estão participando?