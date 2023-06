ECUS x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paulista sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (10), pela nona rodada do Paulistão sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

ECUS e Corinthians se enfrentam na tarde deste sábado (3), às 15h (de Brasília), no Suzanão, em São Paulo, pela nona rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal da FPF no Youtube, na internet.

Ainda sem perder no Paulistão sub-20, o Corinthians busca se manter na liderança, com 18 pontos. Até aqui, foram cinco vitórias e três empates, enquanto o ECUS, na lanterna, com apenas três pontos, conquistou a sua primeira vitória no torneio na última rodada, quando goleou o União Mogi por 5 a 0.

Prováveis escalações

Corinthians sub-20: Felipe Longo, Léo Maná, João Pedro, Renato Cressi e Vitor Meer; Thomás Agustín, Ryan e Breno Bido; Pedrinho, Kayke e Arthur Sousa. Técnico: Danilo.

ECUS sub-20: Vitor Mauricio; Gustavo Famula, Eduardo Oliveira, Gabriel Pereira, Igor Moraes, Cauã Lima, Ale, Erick, Trezentos, Petterson Viola, Fabrizio Pedroso.

Desfalques

Corinthians

Biro foi convocado pela seleção brasileira para disputar o Mundial sub-20.

ECUS

Não há desfalques confirmados.

Quando é?