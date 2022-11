"Dinamáquina" para a história: Dinamarca fez história em 1986 e 92

Seleção surpreendeu no Mundial e Eurocopa, e agora está no Qatar almejando ao menos a classificação às oitavas de final

Dividindo o Grupo D com França, Tunísia e Austrália, a Dinamarca, após o bom desempenho nas Eliminatórias, tentará repetir no Qatar o feito de 1986, quando ganhou a alcunha de "dinamáquina" e ao menos igualar a campanha de 1998, quando caiu nas quartas de final para o Brasil. E, depois, da estreia na Copa do Mundo, a GOAL relembra dois momentos históricos da Seleção. Confira!

DINAMÁQUINA - COPA DO MUNDO 1986

Estreante em Copa do Mundo, a Seleção da Dinamarca surpreendeu a todos na primeira fase do torneio, após três vitórias surpreendentes: 1 a 0 na Escócia, 6 a 1 no Uruguai e 2 a 0 na Alemanha Ocidental, o que acabou rendendo ao time o apelido de "Dinamáquina".

No entanto, quando começava a ser cotada entre os favoritos, se despediu do Mundial nas oitavas de final com uma enorme frustração, quando sofreu uma goleada da Espanha por 5 a 1, de virada, com quatro gols de Emilio Butragueño. Ainda assim, Elkjaer terminou eleito o terceiro melhor jogador da competição, muito por conta de sua grande partida contra o Uruguai.

Campanha da Dinamarca em 86:

Dinamarca 1 x 0 Escócia - primeira fase

Gol: Elkjaer



Dinamarca 6 x 1 Uruguai - primeira fase

Gols: Elkjaer (3), Lerby, Laudrup e J.Olsen (DIN); Francescoli



Dinamarca 2 x 0 Alemanha - primeira fase

Gols: J.Olsen e Eriksen



Dinamarca 1 x 5 Espanha - oitavas de final

Gols: J.Olsen (DIN); Butragueño (4) e Goikoetxea (ESP)

CAMPEÃ - EURO 1992

Após a sua surpreendente estreia em Copa do Mundo, a Dinamarca já havia impressionado a Europa ao ter se classificado para a fase final da Eurocopa de 1984 disputada na França, e chegou em 92 para a competição com uma vaga improvável: após a eliminação da Iuguslávia por conta da guerra que assolava o país na época, a Uefa declarou os dinamarqueses classificados. Logo, o time poderia disputar a fase final da Euro, na Suécia.

Com a vaga dada de presente, eles não desperdiçaram a grande chance. Após empatar com a Inglaterra em 0 a 0 logo na estreia, perdeu para os donos da casa por 1 a 0, mas venceram a França por 2 a 1.

Na semifinal, teve pela frente a Holanda, atual campeã europeia e após empatar em 1 a 1 no tempo normal, eliminou a Laranja nos pênaltis por 6 a 5. Na final de maneira surpreendente, encarara a Alemanha.

Jensen e Vilfort foram os protagonistas da grande final e marcaram para a Dinamarca: 2 a 0 e o primeiro título de expressão da história do país. Com qualidade técnica, tática e defensiva, eles pegaram o mundo de surpresa e agora buscam repetir o feito, mesmo sabendo que a missão não será fácil.