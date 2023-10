Corinthians x Flamengo: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Flamengo prometem fazer um duelo movimentado na noite deste sábado (7), a partir das 21h (de Brasília), Na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do do SporTV e do Premiere, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Querendo deixar a eliminação na Copa Sul-Americana para trás, o Corinthians vira as suas atenções completamente para o Brasileirão. O Alvinegro está na 13ª posição, com 30 pontos, e quer voltar a vencer na competição para se manter distante da zona de rebaixamento.

Já o Flamengo é o quinto colocado, com 43 pontos e busca a segunda vitória consecutiva. O Rubro-Negro, que continua sem ter um técnico, deve manter a escalação da rodada passada. No entanto, Arrascaeta está recuperado e deve surgir entre os titulares.

As equipes já se enfrentaram 149 vezes, com 55 vitórias do Corinthians, 62 do Flamengo, além de 32 empates. Clique aqui e veja mais sobre o histórico do confronto.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fagner (Bruno Méndez), Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Gabriel Moscardo, Maycon, Renato Augusto, Matías Rojas e Ángel Romero; Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

Flamengo: Rossi; Wesley França, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Gerson, Éverton Ribeiro e Bruno Henrique; Pedro (Gabriel Barbosa). Técnico: Mário Jorge (interino).

Desfalques

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Flamengo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?