Confetes da final da UEFA Champions League incluem milhares de fanáticos por futebol em uma iniciativa inédita da Heineken

Quando o Real Madrid foi coroado campeão da Champions League em Wembley, dois fãs sortudos viram muitos fanáticos se tornarem parte da comemoração

Milhares de fãs fizeram parte do momento mais importante da final da UEFA Champions League de 2024 quando milhares de rostos apareceram nos confetes jogados no momento em que o Real Madrid ergueu a taça.

A Heineken, que vem celebrando fanáticos por futebol desde o início do ano, imortalizou o momento após o 2 a 0 em Wembley, no sábado, dia 1º de junho.

A Heineken convidou fãs de todo mundo a se tornarem parte da comemoração ao vivo. Eles enviaram selfies antes da final e seus rostos foram impressos em confetes biodegradáveis, recolhidos pela Heineken após a cerimônia.

Nesta temporada, a Heineken tentou mudar o que significa ser “fanático por futebol”, acabando com estereótipos e celebrando a diversidade presente entre torcedores de todo o mundo. A “Celebração Fanática” permitiu que fãs dos quatro cantos do planeta pudessem fazer parte da final, mesmo que não estivessem presentes.

Para qualquer time europeu, ganhar uma Champions é a maior das conquistas e no momento em que Nacho Fernández ergueu o troféu, vimos a Heineken homenagear todos que fazem de tudo para apoiar esse lindo esporte.

Um desses fãs sortudos, Miguel Hernández, foi selecionado para comparecer à final masculina da UEFA Champions League com a companheira. Ele é espanhol, torce para o Real Madrid desde sempre e explicou como torcer pelo time é importante para ele.

“É mais que um esporte. É uma língua universal, que une as pessoas”, disse ele. “A gente compartilha experiências, uma comunidade, ao torcer com os amigos e se conectar com outras pessoas. Isso nos faz sentir parte de um grupo.

Às vezes a gente sofre, mas vale a pena. O Real Madrid representa todos esses valores para mim.”

Ter a chance de comparecer à final era algo com o qual ele havia sonhado a vida toda. Ao ser perguntado o que havia sentido ao poder ver o Real e o Borussia entrarem naquele campo sagrado, ele respondeu com toda a sua gratidão.

“Foi uma surpresa incrível e muito agradável!”, disse. “Quando mandei minha candidatura, tive a sensação de que seria um dos ganhadores. Era uma chance única e estar aqui é uma oportunidade incrível para mim”.

A Heineken patrocina a UEFA Champions League há muitas décadas e tem se esforçado para se tornar a marca mais inclusiva do futebol, patrocinando também a Champions League Feminina.