Como assistir à luta de Francis Ngannou vs Renan Ferreira: data, horário, card e mais informações

Tudo o que você precisa saber sobre o grande confronto da PFL entre Francis Ngannou e Renan Ferreira

O ex-rei do UFC Francis Ngannou retorna ao seu amado cage neste sábado, 19 de outubro, após uma experiência de duas lutas no ringue de boxe. O lutador de 37 anos enfrenta outro gigante do MMA, o brasileiro Renan Ferreira, no Mayadeen, em Riad, na Aráiba Saudita, com o novíssimo cinturão do Campeonato Superfight peso-pesado da PFL em disputa. Não à toa o combate foi apelidado de 'Batalha dos Gigantes'.

Francis ‘Predador’ Ngannou está fazendo sua estreia na PFL após assinar com a organização em maio de 2023. É um grande impulso para a Professional Fighters League, que Donn Davis lançou em 2018, e para a recém-criada divisão de Super Lutas. Ngannou lutou pela última vez no MMA no UFC 270 lá em janeiro de 2022, quando defendeu seu título peso-pesado do UFC contra Ciryl Gane, vencendo por decisão unânime na Califórnia.

Essa também foi a última vez que Ngannou lutou sob a bandeira do UFC, pois após uma disputa contratual, ele deixou a organização, e Dana White tirou seu título em janeiro de 2023.

Longe de ter seu perfil diminuído ao deixar o UFC, o poderoso camaronês chamou a atenção mundial após duas grandes lutas de boxe em Riad contra Tyson Fury (outubro de 2023) e Anthony Joshua (maio de 2024). Apesar de ter sido nocauteado por AJ no segundo round, Ngannou levou Tyson Fury até a decisão dos juízes e ficou a um passo de tirar a coroa da cabeça do Rei Cigano.

Ngannou pode ser presidente e proprietário de ações na PFL África, mas ele não pode se dar ao luxo de subestimar seu primeiro oponente de MMA em quase três anos. O brasileiro Renan Ferreira, também conhecido como Renan 'Problema', está atualmente em uma sequência de quatro vitórias consecutivas desde junho de 2023.

Todas essas vitórias foram por nocaute ou TKO, com três delas ocorrendo no primeiro round. Durante essa série de vitórias, Ferreira conquistou o cinturão de pesado da PFL 2023 ao vencer Denis Goltsov em Washington, nos EUA, em novembro passado. Depois disso, 'Problema' registrou sua vitória mais rápida ao parar a estrela da Bellator, Ryan Bader, após apenas 21 segundos em Riad, em fevereiro, em sua mais recente aparição no cage. Prepare-se para o embate, pois dois dos socadores mais ferozes do planeta vão medir força.

Outra luta importante do card traz a lendária Cris Cyborg fazendo sua estreia na PFL contra a compatriota brasileira e a primeira campeã de duas divisões da PFL, Larissa Pacheco, com o título inaugural do Campeonato Superfight de peso penas feminino em jogo.

Aqui a GOAL mostra o guia com todas as informações que você precisa antes do combate pelo Campeonato Superfight de peso pesado da PFL: Ngannou vs Ferreira, incluindo como assistir à 'Batalha dos Gigantes', horários de início e o card completo do evento.

Quando acontecerá Ngannou vs Ferreira?

Data: Sábado, 19 de outubro Horário de início das preliminares do PFL: A transmissão do DAZN começa às 17h (de Brasília)

O PFL Battle of the Giants: Ngannou vs Ferreira acontecerá no sábado, 19 de outubro, no The Mayadeen, em Riad, Arábia Saudita. A arena principal é uma das maiores instalações para eventos na região. É um local cultural monumental que hospeda eventos nacionais e internacionais significativos no coração da cidade histórica de Diriyah, na região de Riad.

Como assistir a Francis Ngannou vs Renan Ferreira

No Brasil, o card completo do PFL Super Fights: Battle of the Giants terá transmissão do DAZN e do Combate. A assinatura do DAZN custa R$ 29,50 mensais no modelo anual, mas há descontos na plataforma. Já o canal Combate custa R$ 34,90 no plano mensal e R$ 19,90 mensais no plano anual. Os dois canais oferecem o serviço em diferentes plataformas, de Smart TVs a consoles de videogame.

Assista Ngannou vs Ferreira de qualquer lugar com uma VPN

Se o PPV Ngannou vs. Ferreira não estiver disponível para assistir ao vivo na sua região ou se você estiver viajando, pode usar uma VPN para seguir a luta de onde estiver. Uma VPN cria uma conexão segura que permite contornar restrições geográficas e acessar seus serviços de streaming favoritos de qualquer lugar.

Cartão de Luta Ngannou vs Ferreira

Card Principal

Categoria de peso Luta Título do superluta peso-pesado Francis Ngannou vs Renan Ferreira Título do superluta peso-pena feminino Cris Cyborg vs Larissa Pacheco Título mundial peso-médio da Bellator Johnny Eblen vs Fabian Edwards Peso-pena Husein Kadimagomaev vs Zafar Mohsen Peso-leve A.J. McKee vs Paul Hughes

Estatísticas de Francis Ngannou no MMA

Idade: 37

Altura: 1,93m

Envergadura: 211cm

Total de lutas: 20

Registro: 17-3 (12 KOs)

Estatísticas de Renan Ferreira no MMA

Idade: 34

Altura: 2,03m

Envergadura: 216cm

Total de lutas: 19

Registro: 13-3 (3 NC) (11 KOs)