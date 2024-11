Como assistir aos jogos da LNF, como funciona o LNFTV e mais informações do torneio de futsal

LNF 2024 tem transmissões gratuita no YouTube; veja

A Liga Nacional de Futsal de 2024 traz a emoção e competitividade da principal competição de clubes de futsal do Brasil em sua 29ª edição. Fundada em 1996 pela Confederação Brasileira de Futsal, a liga tem como objetivo profissionalizar o calendário esportivo das equipes de futsal no país.

Desde 2015, a gestão é feita por uma liga independente de clubes, e para participar, os times precisam adquirir ou se associar a uma franquia. Inspirada no modelo de ligas como a NBA, a LNF premia o campeão com um troféu, uma recompensa em dinheiro, além do privilégio de representar o Brasil em competições internacionais.

A temporada de 2024 oferece diversas opções para os fãs acompanharem os jogos ao vivo. A maior parte da cobertura é feita pelo pay-per-view da LNFTV, transmitido no streaming Nsports, mas uma novidade deste ano é a transmissão gratuita de uma partida por rodada no Canal da LNF e na Cazé TV no YouTube. Além disso, alguns jogos selecionados também são transmitidos pelo SporTV e Band Sports, ampliando o acesso e garantindo que os torcedores não percam nenhum momento da disputa.

Mais artigos abaixo

Como assistir aos jogos da LNF?

Para assistir aos jogos da Liga Nacional de Futsal (LNF), a principal opção é o pay-per-view da LNFTV, disponível pelo streaming Nsports. Nesta temporada, uma novidade é a transmissão gratuita de uma partida por rodada no Canal da LNF e na Cazé TV no YouTube. Além disso, alguns jogos são transmitidos pelo SporTV, enquanto o Band Sports exibe partidas selecionadas, na TV fechada.

Datas da LNF 2024

A Liga Nacional de Futsal de 2024 ocorre entre 22 de março e 8 de dezembro.

Como funciona a temporada da LNF?

Na Primeira fase, a etapa inicial da Liga Nacional de Futsal, os clubes se enfrentam em turno único. Ao final, os 16 primeiros colocados avançam para a fase seguinte, que ocorrerá em formato eliminatório.

Os 16 classificados disputam o título em mata-mata, com jogos de ida e volta. Os confrontos são definidos pela posição na tabela da fase anterior e começam nas oitavas de final, seguindo para quartas, semifinais e decisão. Em caso de uma vitória para cada lado ou dois empates, a vaga será definida na prorrogação, onde o time de melhor campanha na primeira fase terá a vantagem do empate.

A divisão dos times na LNF

Assoeva

Atlântico

Blumenau

Brasília

Campo Mourão

Carlos Barbosa

Cascavel

Corinthians

Esporte Futuro

Foz Cataratas

Jaraguá

Joaçaba

Joinville

Marreco

Minas

Pato

Praia Clube

Santo André

São José

São Lourenço

Sorocaba

Taubaté

Tubarão

Umuarama

Quem venceu a temporada passada? E os grandes campeões?

O Atlântico de Erechim é o atual campeão da Liga Nacional de Futsal. Em 2023, a equipe derrotou o JEC/Krona Futsal por 2 a 1 na final. Na história da competição, o Carlos Barbosa é o maior campeão, com cinco títulos, seguido por Ulbra, Internacional e Jaraguá, cada um com quatro conquistas.