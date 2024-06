Como acompanhar o México na Copa América 2024: jogos, cidades, locais e mais

Confira tudo o que você precisa saber para acompanhar o México na Copa América 2024

O México retorna à Copa América este ano após uma ausência de oito anos, tendo chegado às quartas de final em 2016, quando a competição também foi realizada em solo norte-americano. Milhões de torcedores estão ansiosos para ver o El Tri enquanto os jogadores de Jaime Lozano estão confiantes em avançar na fase de grupos.

Com a Copa América 2024 a poucos passos de distância, aqui está tudo o que você precisa saber sobre como acompanhar o México na competição.

Sorteio dos grupos da Copa América 2024 do México

O sorteio da fase de grupos foi feito em dezembro, com o México no Pote 1. Isso deu um embate favorável e um grupo do qual esperam se classificar. Seu rival mais próximo será o Equador, que ainda está 16 posições abaixo do México no Ranking Mundial da FIFA. No entanto, liderar o grupo parece uma obrigação, já que a Argentina provavelmente aguardará o vice-colocado dessa chave nas quartas de final.

Grupo B Classificação Mundial da FIFA México 15 Equador 31 Venezuela 52 Jamaica 57

Qual é o primeiro jogo do México na Copa América?

Getty Images

O primeiro jogo do México é o país com classificação mais baixa do grupo, a Jamaica, em 22 de junho, no NRG Stadium, em Houston. Os jogos da Copa América México de 2024 são favoráveis, com o time enfrentando o Equador no último jogo. Pode ser uma batalha pelo primeiro lugar, mas ambos também podem ter se classificado até lá, aliviando um pouco a pressão.

Antes do torneio, o México disputa dois amistosos de preparação. No dia 5 de junho, eles foram derrotados pelo Uruguai por 4 a 0, antes de enfrentar o Brasil no dia 8 de junho.

Calendário da Copa América do México 2024

A lista completa de jogos do México na fase de grupos da Copa América de 2024 é:

Adversário Data Horário Jamaica Sábado, 22 de junho de 2024 22h (de Brasília) Venezuela Quarta-feira, 26 de junho de 2024 22h (de Brasília) Equador Domingo, 30 de junho de 2024 21h (de Brasília)

Quais estádios o México vai visitar na Copa América 2024?

Getty

O México jogará suas partidas da fase de grupos em três estados diferentes, começando no Texas, onde enfrentará a Jamaica, no NRG Stadium, em Houston. A equipe segue, então, para a Califórnia, onde terá um bom apoio. O jogo contra a Venezuela acontece, no SoFi Stadium, em Inglewood, casa do LA Rams e do LA Chargers.

O último jogo do México na fase de grupos contra o Equador acontecerá no Arizona, no State Farm Stadium, em Glendale.

Se o México avançar no grupo, eles estarão de volta ao Texas. Os vencedores do grupo jogam no AT&T Stadium em Arlington, no dia 5 de julho, enquanto os vice-campeões retornam a Houston, no dia 4 de julho.

Como conseguir ingressos da Copa América 2024 para ver o México

Os ingressos para acompanhar o México no torneio já estão à venda, com preços a partir de R$ 290. Como era de se esperar, os bilhetes estão sendo adquiridos rapidamente, já que os torcedores estão ansiosos para acompanhar os duelos.

Os fãs podem garantir seus ingressos através do site oficial da Copa América 2024, com os vendedores oficiais sendo SeatGeek e Ticketmaster. Ambos oferecem venda direta e opções de revenda. Além disso, outros revendedores confiáveis, como Viagogo e StubHub, também disponibilizam ingressos para o torneio.

Voos para ver o México na Copa América 2024

Se você deseja reservar seus voos para ver a seleção mexicana na Copa América, pode planejar sua trajetória na fase de grupos.



Quais times vão jogar a Copa América 2024?

Um total de 16 equipes jogarão no torneio. Eles são divididos em quatro grupos de quatro. Os países que se classificaram para a Copa América de 2024 são:

Grupo A

Argentina

Peru

Chile

Canadá

Grupo B

México

Equador

Venezuela

Jamaica

Grupo C

USA

Uruguai

Panamá

Bolívia

Grupo D

Brasil

Colômbia

Paraguai

Costa Rica

Quais são os estádios da Copa América 2024?

O torneio em si terá início no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, onde a campeã Argentina enfrentará o Canadá. Outros 13 estádios receberão jogos, incluindo o Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, que realizará a final em 14 de julho.

A lista completa dos estádios que sediarão os jogos da Copa América 2024 são:

Estádio Localização Capacidade AT&T Stadium Arlington, Texas 80.000 Mercedes-Benz Stadium Atlanta, Georgia 71.000 Q2 Stadium Austin, Texas 20.728 Bank of America Stadium Charlotte, Carolina do Norte 74.867 MetLife Stadium East Rutherford, Nova Jérsei 82.556 NRG Stadium Houston, Texas 72.220 SoFi Stadium Inglewood, Califórnia 70.240 Levi's Stadium Santa Clara, Califórnia 68.500 State Farm Stadium Glendale, Arizona 63.400 Allegiant Stadium Las Vegas, Nevada 61.000 Arrowhead Stadium Kansas City, Missouri 76.416 Children's Mercy Park Kansas City, Kansas 18.467 Hard Rock Stadium Miami Gardens, Florida 64.767 Inter&Co Stadium Orlando, Florida 25.500

Quem é o favorito para vencer a Copa América 2024?

Da forma como está, os atuais vencedores, a Argentina, são os grandes favoritos, na maioria das casas de apostas esportivas. Provavelmente, este será o último grande torneio de Lionel Messi, por isso muitos fãs estarão ansiosos para apoiá-lo. O Brasil é o segundo favorito, enquanto o Uruguai e a Colômbia correm por fora. O México está atualmente cotado ao lado dos Estados Unidos para vencer a competição.

Quem jogará pelo México na Copa América 2024?

Você pode esperar ver todas as principais estrelas do México jogando na Copa América de 2024, com jogadores como Edson Alvarez, do West Ham United, Raul Jimenez, do Fulham, todos esperados para desempenhar papéis fundamentais.