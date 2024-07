Como acompanhar a Costa Rica na Copa América 2024: jogos, cidades, locais e mais

Tudo o que você precisa saber para acompanhar a Costa Rica na Copa América 2024

A Costa Rica é o eterno azarão nos principais torneios de futebol, e esse será, sem dúvida, o caso quando chegar aos Estados Unidos para apenas o seu sexto torneio da Copa América.

Eles não conseguiram sair da fase de grupos em três de suas tentativas anteriores, incluindo a última vez em 2016, quando o país provavelmente estava no seu melhor momento. No entanto, eles têm duas quartas de final em seu currículo e são sempre uma equipe que pode causar surpresas.

Tendo entrado na competição este ano através da rodada de play-offs, certamente serão as surpresas que os guiarão se quiserem chegar além da fase de grupos, e aqui estão todas as informações que você precisa para acompanhar o time.

Seu ingresso para a CONMEBOL Copa América 2024 começa hoje – encontre ofertas de voos, hotéis e aluguel de carros com o Skyscanner.

O grupo da Costa Rica na Copa América 2024

A Costa Rica está entre as equipes com classificação mais baixa na competição. No entanto, está quatro posições acima do Paraguai no Ranking Mundial da FIFA.

Esse é o último jogo da fase de grupos da Costa Rica e, antes disso, enfrenta adversários complicados, o Brasil e na Colômbia, que terão grandes esperanças de ir longe na competição.

Grupo D Classificação Mundial da FIFA Brasil 5 Colômbia 12 Costa Rica 52 Paraguai 56

Qual é o primeiro jogo da Costa Rica na Copa América?

Getty

O primeiro jogo da Costa Rica na Copa América de 2024 será em Inglewood, Califórnia, onde enfrentará o Brasil. A vitória ali seria uma das grandes surpresas da história da competição, feito não alcançado desde 10 de março de 1960, quando o Los Ticos garantiram a vitória por 3 a 0 no Campeonato Panamericano.

As atenções então se voltam para a Colômbia, seleção que já derrotou em 2016, antes de enfrentar o Paraguai na última partida do Grupo D, no dia 2 de julho.

A agenda da Costa Rica na Copa América

A lista completa de jogos da Costa Rica na fase de grupos da Copa América de 2024 é:

Adversário Data Hora Brasil Segunda-feira, 24 de junho de 2024 22h (de Brasília) Colômbia Sexta-feira, 28 de junho de 2024 19h (de Brasília) Paraguai Terça-feira, 2 de julho de 2024 22h (de Brasília)

Quais estádios a Costa Rica pode visitar na Copa América 2024?

@Getty

A Costa Rica visitará três estados na fase de grupos da Copa América 2024, começando no Estádio SoFi, quando enfrentar o Brasil. Localizado em Inglewood, Los Angeles, o estádio é a casa dos Chargers e dos Rams da NFL e tem impressionantes 77 mil lugares.

A equipe então viaja para o Arizona e o State Farm Stadium para o jogo com a Colômbia antes de terminar em Austin, Texas, no Q2 Stadium, o único estádio específico de futebol em que jogarão e casa do Austin FC.

Se a Costa Rica passar da fase de grupos, estará de volta ao State Farm Stadium ou desfrutará de uma viagem a Las Vegas e ao Allegiant Stadium como vice-campeã da chave.

Como conseguir ingressos para a Copa América 2024 para ver a Costa Rica

Getty

Os ingressos para a Copa América 2024 já estão à venda e os ingressos para ver a Costa Rica durante a fase de grupos ainda estão disponíveis. Dependendo dos assentos e da hospitalidade, os ingressos normalmente custam a partir de US$ 60 dólares.

Para conseguir ingressos para ver a Costa Rica no torneio, você pode comprá-los através do site oficial da Copa América, com os vendedores oficiais, a Ticketmaster e SeatGeek.

Os ingressos para revenda também estão disponíveis nas opções acima e no StubHub, uma plataforma de revenda confiável.

Voos para ver a Costa Rica na Copa América 2024

Quer você goste do grande jogo da Costa Rica com o Brasil ou de uma viagem a Las Vegas na crença de que o país da América Central irá superar as probabilidades, você pode colocar seu plano em prática com o Skyscanner.

Encontre os voos perfeitos para acompanhar a Costa Rica na CONMEBOL Copa América 2024 com a ferramenta de busca fácil do Skyscanner. Alternativamente, você pode procurar as melhores ofertas diretamente no Skyscanner.

FAQs

Getty Images

Quais times vão jogar na Copa América 2024?

16 nações competirão na Copa América de 2024. As equipes serão divididas em quatro grupos e os dois primeiros colocados se classificarão para as quartas de final.

A divisão completa da fase de grupos é a seguinte:

Grupo A

Argentina

Peru

Chile

Canadá

Group B

México

Equador

Venezuela

Jamaica

Grupo C

USA

Uruguai

Panamá

Bolívia

Grupo D

Brasil

Colômbia

Paraguai

Costa Rica

Quais estádios estão sendo usados para a Copa América?

O torneio apresenta uma mistura de estádios da NFL e de futebol, começando no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, Geórgia. A Argentina encontrará o Canadá aqui. Outros estádios importantes incluem o AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys, o MetLife Stadium, o maior estádio da competição com 82 mil lugares, e o Hard Rock Stadium em Miami, que sediará a final.

A lista completa dos estádios do torneio é:

Allegiant Stadium - Las Vegas, Nevada

- Las Vegas, Nevada AT&T Stadium - Arlington, Texas

- Arlington, Texas Bank of America Stadium - Charlotte, Carolina do Norte

- Charlotte, Carolina do Norte Children's Mercy Park - Kansas City, Kansas

- Kansas City, Kansas Exploria Stadium - Orlando, Flórida

- Orlando, Flórida GEHA Field at Arrowhead Stadium - Kansas City, Missouri

- Kansas City, Missouri Hard Rock Stadium - Miami Gardens, Flórida

- Miami Gardens, Flórida Levi's Stadium - Santa Clara, Califórnia

- Santa Clara, Califórnia Mercedes-Benz Stadium - Atlanta, Geórgia

- Atlanta, Geórgia MetLife Stadium - East Rutherford, Nova Jérsei

- East Rutherford, Nova Jérsei NRG Stadium - Houston, Texas

- Houston, Texas Q2 Stadium - Austin, Texas

- Austin, Texas SoFi Stadium - Inglewood, Califórnia

- Inglewood, Califórnia State Farm Stadium - Glendale, Arizona

Quem é o favorito para vencer a Copa América?

Como de costume na Copa América, as apostas esportivas favorecem o Brasil ou a Argentina. Estes últimos, os últimos campeões, estão um pouco à frente dos seus rivais naquele que poderá ser o último grande torneio de Lionel Messi. Uruguai e Colômbia correm por fora.

Quem jogará pela Costa Rica na Copa América 2024?

Gustavo Alfaro escolherá em grande parte jogadores que jogam em casa, na Costa Rica. No entanto, algumas estrelas, incluindo o capitão Keylor Navas, de 37 anos, representarão a nação.

Joel Campbell, que agora atua no Alajuelense, da Costa Rica, estará no elenco, enquanto os jovens Jeyland Mitchell, Yeison Molina e Andy Rojas são promissores.

Manfred Ugalde, do Spartak Moscou, será o craque da equipe, enquanto o experiente Francisco Calvo estará na defesa.