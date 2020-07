Barcelona "Madureira" e versão preta: clube apresenta camisas para 2020/21

Novas camisas do Barcelona para 2020/21 já foram lançadas oficialmente pelo clube; confira os modelos e as principais informações

A temporada 2019/20 não foi das melhores para o Barcelona, apesar de Messi seguir imparável em LaLiga. É claro que tudo ainda pode mudar com o título da Champions League, que retorna no mês de agosto. Mas enquanto isso, o clube já começa a olhar para 2020/21 e, para começar com o pé direito, nada melhor do que novos uniformes.

Nesta sexta-feira (31), o clube confirmou o lançamento oficial da segunda camisa, que já havia vazado na internet alguns dias antes.

Enquanto o primeiro uniforme é mais tradicional e inspirado na camisa utilizada na década de 1920 - período considerado a primeira era gloriosa do clube -, o segundo é mais inovador e faz algumas apostas não tão costumeiras, principalmente na cor principal.

Confira abaixo as novas camisas do para a temporada 2020/21.

Primeiro uniforme

Foto: Nike

O uniforme principal do Barcelona para a próxima temporada já havia sido lançado pela Nike no início de julho, com a camisa voltando às tradicionais listras verticais azuis e vermelhas que se tornaram sinônimos do clube.

Como já foi dito, ela é inspirada no uniforme utilizado pela equipe culé na década de 1920, a primeira era gloriosa do clube.

Porém, para os mais novos, as listras verticais largas também lembrarão o uniforme utilizado pela lendária equipe comandada por Pep Guardiola na temporada 2010/11, que derrotou o Manchester United, em Wembley, na final da Champions League daquele ano. Se isso servir como inspiração, o clube pode esperar grande conquistas em 2020/21.

Por outro lado, no , alguns torcedores repararam que o uniforme tem algumas semelhanças com o utilizado pelo Madureira, do Rio de Janeiro, e não perderam a oportunidade de provocar o time catalão.

Barcelona unveil their brand new home kit for the 2020-21 season 🔵🔴pic.twitter.com/wbnq1yIniY — Goal (@goal) July 14, 2020

Segundo uniforme

Foto: Nike

O lançamento oficial do uniforme de visitante do Barcelona aconteceu nesta sexta-feira (31), com o clube apostando em um design na cor preta com detalhes em dourado.

"As cores estão dentro" foi o slogan utilizado, para mostrar que o coração dos "fãs do Barça é Blaugrana, não importa o que esteja do lado de fora".

Essa é a terceira vez na história que o clube adota uma camisa predominantemente preta, o que também aconteceu nas temporadas 2011/12 e 2013/14.

Os emblemas do clube e da Nike, o patrocinador master e detalhes na gola e nas mangas são em dourado.

Terceiro uniforme

O terceiro uniforme do Barça ainda não foi lançado, mas deve ser o primeiro completamente rosa na história culé.

A nova camisa será lançada pela Nike como a última da coleção 2020/21 no dia 20 de setembro, com a cor rosa pastel complementada por um azul-petróleo e detalhes em preto.