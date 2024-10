Barcelona x Bayern de Munique ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (23), no Estádio Olímpico Lluís Companys; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela terceira rodada da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada e da Max via streaming (veja a programação completa).

pela goleada de 5 a 1 sobre o Sevilla na última rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona agora foca suas atenções na disputa da Champions League. Em busca do sexto título, os catalães estrearam com uma derrota por 2 a 1 para o Monaco, mas se recuperaram na segunda partida, goleando o Young Boys por 5 a 0.

Já o Bayern de Munique, em busca de seu sétimo título da Champions League, estreou com uma goleada de 9 a 2 sobre o campeão croata Dinamo Zagreb, mas acabou derrotado pelo Aston Villa por 1 a 0 na rodada seguinte.

Prováveis escalações

Barcelona: Inaki Peña; Koundé, Pau Cubarsi, Iñigo Martínez, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Raphinha; Lewandowski.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, João Palhinha; Olise, Musiala (Müller), Gnabry; Kane.

Desfalques

Barcelona

Marc-André Ter Stegen, Marc Bernal, Ferran Torres, Christensen e Ronald Araújo seguem no DM.

Bayern de Munique

Aleksandar Pavlovic quebrou a clavícula e está fora.

Quando é?