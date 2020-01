Balanço das estreias: Trio de Ferro acima das expectativas, Peixe sofre contra "pedreira"

São Paulo, Palmeiras e Corinthians vencem e Santos só empata

A primeira rodada do reservou um futebol bem jogado pelos times da capital e uma amostra da dificuldade que eles podem ter pela frente quando cruzarem a surpresa Red Bull , quinto integrante da Série A do Campeonato Brasileiro na primeira divisão do Paulista e adversário do na estreia.

Dono do placar menos elástico, mas com algumas amostras do desejado estilo de jogo de Fernando Diniz, o é o único do quarteto que manteve o técnico no cargo para essa temporada. A animadora atuação, principalmente pelo segundo gol da equipe, com sete jogadores chegando ao campo de ataque contra quatro adversários, deu fôlego ao início de ano tricolor.



A bem da verdade, porém, o clube do Morumbi foi o único a enfrentar uma equipe que não está em nenhuma das divisões nacionais no triunfo por 2 a 0 sobre o Água Santa. Seu adversário neste final de semana, o teve pela frente o , que assegurou presença na de 2020.



Depois de um primeiro tempo complicado, na casa do adversário, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo deslanchou após o gol de Marcos Rocha e jogou solto. Gabriel Veron, novidade para a segunda etapa, também mostrou que pode ser um diferencial neste começo de temporada, contribuindo para o 4 a 0 do Verdão.



Também com goleada, mas com a defesa sendo vazada, o encarou de frente um dos quatro times de presentes no Estadual. Superior em todo o duelo e com a missão facilitada após a expulsão de Reginaldo, o time do técnico Tiago Nunes mostrou a ideia de jogar para frente e ter um time mais ofensivo do que se viu com Fábio Carille em 2019.



Já em Santos, o cenário não foi dos mais animadores. Diante do adversário mais difícil possível para os grandes, o Red Bull Bragantino, o não conseguiu desempenhar um grande futebol na Vila Belmiro.



Kaio Jorge, aposta no primeiro tempo, precisou sair por problemas físicos no intervalo. Derlis González, que já não agrada tanto o torcedor e deve deixar o Peixe no meio do ano, foi acionado em meio a um desespero por resultado. Nada, porém, que lembrasse a vistosidade do futebol mostrado com Jorge Sampaoli no comando.



A equipe de Bragança, por sua vez, fez jus às palavras de Artur à Goal.com, mostrando bom futebol, principalmente na etapa final, e deixando para trás os maus resultados na pré-temporada. Presente no grupo do Corinthians, o time espera entrar forte na disputa pelo título já em 2020.



Os dois encontros entre Luxemburgo e Diniz: equilíbrio e entrega superando a técnica



Palmeiras e São Paulo se enfrentam na tarde deste domingo, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, dando sequência a estreias animadoras dos dois lados no Campeo Paulista. Enquanto o de Luxemburgo goleou o Ituano, o Tricolor de Diniz venceu tranquilamente o Água Santa, com os técnicos agora medindo forças pela terceira vez na carreira.



A primeira vez em que os dois se encontraram foi na metade do ano passado, quando um Luxa ainda em começo de trabalho encontrou Diniz em meio ao intenso período no . O jogo, no entanto, foi mais de transpiração do que de inspiração, tudo que não se espera de equipes que prezam por um jogo bem jogado.



O abriu o placar com Pedro, no final do primeiro tempo, mas sucumbiu diante da pressão de São Januário. Digão foi expulso, em lance bastante contestado pelos tricolores, e Castán deixou tudo igual para os vascaínos. Pouco depois, mais um vermelho: Frazan excluído, senha para Bruno César decidir a vitória por 2 a 1.



Quase seis meses depois, os dois treinadores voltaram a se encontrar na reta final do Brasileiro do ano passado, dessa vez com Fernando Diniz já no comando do São Paulo.



Em meio à implantação do seu estilo de jogo, com a confiança abalada por duas derrotas seguidas jogando no Morumbi, Diniz viu seu time apostar em um modelo de atuação mais seguro do que o visto frente e Fluminense nas duas rodadas anteriores.



Depois de abrir o placar com Antony, os são-paulinos passaram a controlar o jogo mais no embate físico do que na técnica. Com uma atuação bem abaixo da média, Luxa viu seu time sucumbir facilmente e não ameaçar o triunfo por 1 a 0 dos paulistas.



Agora em forças equivalentes e ambos levando a chance de titulo paulista a sério para coroar o começo do trabalho, os treinadores se reencontram no interior para ver quem toma a frente nessa disputa particular.