Gol de Dani Alves e Pablo, Hernanes aplaudido: São Paulo vence e anima torcida

Tricolor chegou pressionado para primeira partida, mostrou o "estilo Fernando Diniz" e agora pensa em clássico contra o Palmeiras

O queria começar a temporada com uma vitória para espantar os olhares desconfiados sobre o seu elenco e conseguiu. Na noite desta quarta-feira (22), o Tricolor bateu o Água Santa por 2 a 0, no Morumbi, pela estreia do .

Apesar do pouco tempo de preparação, o São Paulo conseguiu mostrar em campo o "estilo Fernando Diniz", com posse de bola e, diferentemente da temporada passada, com gols.

A atuação do Tricolor, principalmente no primeiro tempo, contou com boas atuações de Hernanes, que deixou o gramado sob aplausos e Daniel Alves, que buscou se movimentar e participar diretamente da saída de bola são-paulina. O camisa 10 marcou gol, assim como Pablo, que iniciou o ano balançando as redes após uma temporada marcada por lesões seguidas.

O desempenho do São Paulo em campo animou a torcida Tricolor, que estava ressabiada pelas últimas apresentações da equipe. O time agora se prepara para enfrentar o na próxima rodada do .

Confira algumas reações nas redes sociais da vitória do São Paulo:

Fim de jogo. Destaque para Volpi, Tchê Tchê, Dani Alves e V. Bueno. — Doente pelo Tricolor! 🇾🇪 (@spfc_chico) January 23, 2020

Estreia com vitoria!

N podemos usar o jogo de hoje como parâmetro pra nada, mas vemos uma evolução, mesmo que seja cedo temos que ter a confiança de que o Dinis faça um bom trabalho.

Dani Alves muito bem hoje, foi o Pilar do time.



Próximo jogo contra as peppas no domingo — Rafael Moraes [SPFC FORTAL] (@RafaSPFCfortal) January 23, 2020

Surpresa positiva. Dani no meio com Hernanes foi bem também. Time trocou bem a bola e com objetividade e organização. Mostrou evolução evidente em relação ao ano passado. — Caio Teló (@caio_telo2) January 23, 2020

Toda jogada passa pelo pé dele, fora os desarmes. Jogou muito. Boa partida do Hernanes também. — Alex Ilek (@ilekao_) January 23, 2020

2) Tchê Tchê como primeiro volante e Dani como um segundo, sempre buscando a bola, e com o Hernanes jogando mais avançado.



Helinho não fez uma partida perfeita, mas fez bom jogo, criou boas jogadas e saiu com saldo positivo, assim como o Hernanes. Ganhamos sem grandes sustos. — Fábio (@saopauIino) January 23, 2020